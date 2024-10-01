Два премьера захотели связаться с главой России

Владимир Путин готовится к двум важным телефонным звонкам. Источники сообщают, что сейчас Кремль ведет переговоры о потенциальной беседе российского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем – их общение может пройти впервые за последние 2,5 года. А также президенту хочет позвонить премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иностранные лидеры намерены связаться с Путиным по разным причинам. Осведомители говорят, что Шольц хочет побеседовать с ним в преддверии саммита G20. Что именно станет предметом обсуждения – не сообщается. Однако не исключено, что могут быть затронуты вопросы украинского конфликта, мирных переговоров, а также изменений в ядерной доктрине России, принятых на фоне возможного разрешения ударов дальнобойными ракетами по территории страны.

Нетаньяху также хочет переговорить с Владимиром Путиным на фоне предстоящего нападения Ирана на Израиль. Ожидается, что если российский лидер согласится на беседу, премьер Израиля намерен попросить его использовать свое влияние, чтобы отговорить Тегеран от нападения.

Ранее стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с неожиданным визитом в Иран. Эксперты рассказали, с чем это может быть связано.