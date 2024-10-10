Ситуация складывается не в пользу Украины

Киев получил неприятные новости от Европейского союза: обсуждение долгосрочного бюджета, включающего поддержку украинского государства, застопорилось из-за политических проблем в Германии. Неурядицы немцев больно аукаются украинскому руководству.



Европейские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, проговорились, что ЕС не может утвердить проект семилетнего бюджета, который должен вступить в силу с 2028 года, из-за "политического паралича", в который впала Германия за год до выборов в бундестаг, намеченных на 2025 год.

Ситуация осложняется тем, что ФРГ, являясь одной из ведущих экономик Европы и ключевым донором ЕС, сейчас сосредоточена на внутренних политических проблемах. В условиях предвыборной гонки немецкие политики не готовы принимать решения, касающиеся финансирования внешней помощи, включая поддержку Украины. Этот вопрос откладывается до тех пор, пока в стране не установится политическая стабильность и не будет сформировано новое правительство.

По словам европейских чиновников, сейчас Евросоюз находится "в режиме ожидания", что замедляет обсуждение и утверждение бюджетных программ. Такое развитие событий ставит Киев в сложное положение, так как неопределенность с финансовой помощью со стороны Европы может катастрофически сказаться на ситуации в стране. В то время как Германия решает свои внутренние вопросы, Киев вынужден ждать дальнейших решений по финансированию и помощи, что вызывает обеспокоенность среди украинского руководства.

К слову, ранее в Киеве признали резкое изменение позиции Украины.