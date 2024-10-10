Киев провокациями пытается втянуть Белоруссию в конфликт с НАТО - Алаудинов

Глава чеченского спецназа сделал тревожное заявление об СВО
Картинка: сгенерировано ИИ
Украина придумала новую многоходовку

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов выразил обеспокоенность действиями Украины, которые, по его мнению, направлены на втягивание Белоруссии в конфликт. Такими тревожными новостями военный поделился в недавнем интервью.

Он считает, что провокации киевского режима нацелены на создание ситуации, при которой участие Белоруссии в боевых действиях станет неизбежным. Это, в свою очередь, может обернуться масштабной эскалацией, поскольку подключение Белоруссии может привести к агрессивным действиям со стороны блока НАТО. Алаудинов подчеркивает, что таким образом украинские власти пытаются расширить географию боевых действий, сделать военный конфликт многополярным и создать угрозу для безопасности всего региона.

Военный сравнивает эту ситуацию с нынешними действиями Израиля, который стремится втянуть в боевые действия Иран. Суть подобной стратегии – создать ситуацию, в которой другие страны будут вынуждены вмешаться, полагая, что их интересы тоже находятся под ударом.

"Украина пытается втянуть еще и Белоруссию для того, чтобы закричать на весь мир: "Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!" – пояснил военный.

Очевидно, что такая тактика может дестабилизировать и без того хрупкий баланс сил в Европе и на Ближнем Востоке.

К слову, ранее Киев расстроили плохими новостями из-за немцев.

Источник: Беларусь-1 ✓ Надежный источник
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