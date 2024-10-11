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Когда ситуация в противостоянии с Россией обострится, и Запад потеряет надежду на победу в конфликте, Владимира Зеленского тайно вывезут с Украины. Его побег из страны будет организован западными спецслужбами, уверен бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, сейчас украинский президент представляет собой надежного партнера и помощника для США, Великобритании и ЕС. И он будет играть свою роль до тех пор, пока ему приказывают.
"Он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона", – заявил полковник.
Макгрерог считает, что вместе с Зеленским из Украины вывезут и других высокопоставленных личностей, которых потенциально могут привлечь к ответственности за происходящее в стране.
После побега с Украины жизнь бывшего президента страны заиграет новыми красками, говорит военных. Он будет жить в роскошных условиях и не испытывать никакой нужды в то время, когда украинское государство превратится в руины. Это, по его словам, является настоящей трагедией.
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