Украинцы диктуют новые условия Западу

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Европу заявил, что готов ввести режим прекращения огня при условии, что европейцы предоставят свои заверения о скором вступлении Украины в ЕС. Дополнительно он хочет получить гарантии безопасности со стороны США, подобные тем, которые получили Япония, Южная Корея и Филиппины от американцев.

Сейчас Зеленский немного изменил свой прогноз относительно мирного урегулирования. Это произошло после того, как его план был раскритикован на Западе. Теперь украинский лидер утверждает, что до конца 2024 года у Киева "есть шанс подтолкнуть ситуацию к миру и прочной стабильности", вместо заявлений о полном прекращении конфликта. Завершить противостояние, по его словам, получится не позднее 2025 года.

Зеленский понимает, что никогда не сможет согласиться на территориальные уступки, поскольку это станет для него политическим самоубийством.

"Однако он был бы готов к прекращению огня по нынешней линии – без признания новой официальной границы – в обмен на некоторые обязательства Запада", – указывает Corriere della Sera.

Журналисты подчеркивают, что получить желаемое украинскому президенту будет крайне непросто. Особенно учитывая ситуацию в Курской области, где фактически застряли несколько элитных украинских подразделений. Вывести их оттуда не могут, поскольку это обернется гораздо большими потерями, чем удержание территорий.