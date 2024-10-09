Американские журналисты рассказали о вероятных планах российских властей

В случае, если Киев согласится отдать Москве свои территории и заключит мирное соглашение, на Украине произойдет мятеж. Он закончится только одним – свержением Владимира Зеленского и приходом к власти пророссийского кандидата, утверждает Forbes.

По словам журналистов, Россия давно разработала план на случай мира с территориальными уступками. Они уверяют, что аналогичные сценарии провернули во время грузинского конфликта, который обернулся для Михаила Саакашвили неблагоприятно.

"Как части взаимозаменяемых блоков, соглашение выглядит простым. Но Москва хорошо знает, что дьявол кроется в деталях, в скрытых промежуточных пробелах", – указано в статье.



В случае с Украиной, Зеленского могут вынудить пожертвовать территориями в обмен на гарантии вступления в НАТО. Но пока Запад начнет реализовывать план, в стране произойдет переворот, в результате которого действующую власть свергнут из-за согласия отказаться от Донбасса и Крыма.

Западные страны будут не в силах что-либо предпринять против бастующих, поскольку они станут осуждать мятежников и отталкивать от себя лояльную общественность. А дальше Россия якобы начет использовать методы пропаганды, что именно Запад виноват во всех бедах Украины, поскольку никогда не оказывал помощь вовремя. В конце Киев полностью лишится поддержки со стороны США и ЕС, а также будет не в силах оказывать военное сопротивление Москве.

Ранее Лавров озвучил три условия для начала мирных переговоров с Украиной.