35-летний житель Читы взял в заложники сына: полиция оцепила дом

35-летний житель Читы взял в заложники сына: полиция оцепила дом
Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Правоохранители ведут переговоры

35-летний мужчина забаррикадировался с сыном в квартире многоэтажного дома, угрожая застрелить ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Как отмечает источник, перед этим мужчина выгнал из квартиры супругу и угрожал своему соседу холодным оружием. Многоэтажное строение оцеплено правоохранительными органами.

Согласно приведенным данным, полиция ведет переговоры с мужчиной. Тот не желает разговаривать ни с кем, кроме супруги – однако готов к диалогу, если женщина войдет в квартиру. Соседи утверждают, что у 35-летнего россиянина есть ружье.

ОМОН готовится к штурму. Как пишет телеграм-канал, мужчина находится в неадекватном состоянии.

Источник: 112 ✓ Надежный источник
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