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35-летний мужчина забаррикадировался с сыном в квартире многоэтажного дома, угрожая застрелить ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
Как отмечает источник, перед этим мужчина выгнал из квартиры супругу и угрожал своему соседу холодным оружием. Многоэтажное строение оцеплено правоохранительными органами.
Согласно приведенным данным, полиция ведет переговоры с мужчиной. Тот не желает разговаривать ни с кем, кроме супруги – однако готов к диалогу, если женщина войдет в квартиру. Соседи утверждают, что у 35-летнего россиянина есть ружье.
ОМОН готовится к штурму. Как пишет телеграм-канал, мужчина находится в неадекватном состоянии.
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