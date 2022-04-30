Правоохранители ведут переговоры

35-летний мужчина забаррикадировался с сыном в квартире многоэтажного дома, угрожая застрелить ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Как отмечает источник, перед этим мужчина выгнал из квартиры супругу и угрожал своему соседу холодным оружием. Многоэтажное строение оцеплено правоохранительными органами.

Согласно приведенным данным, полиция ведет переговоры с мужчиной. Тот не желает разговаривать ни с кем, кроме супруги – однако готов к диалогу, если женщина войдет в квартиру. Соседи утверждают, что у 35-летнего россиянина есть ружье.

ОМОН готовится к штурму. Как пишет телеграм-канал, мужчина находится в неадекватном состоянии.