В Кремле рассказали о праздновании дня рождения Путина

Президент проведет праздник за работой

В понедельник, 7 октября, российскому лидеру Владимиру Путину исполнилось 72 года. Однако пышного праздника в этот день в его графике не указано – сообщается, что президент проведет начало недели в рабочем режиме.

В интервью Павлу Зарубину глава России указал, что его день рождения не является национальным праздником. Ожидается, что в первой половине дня он проведет закрытые для журналистов встречи. К вечеру в столицу приеду лидеры стран СНГ, чтобы принять участие в саммите содружества.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что особо праздничных мероприятий в день рождения Путина не планируется – весь понедельник у него будет рабочим.

Главу России уже поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он выразил уверенность, что страны смогут наметить новые перспективы для сотрудничества, отметил твердую и принципиальную позицию Путина по развитию отношений между Москвой и Минском, а также пожелал ему здоровья и долголетия.

Свои поздравления президенту передал и глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что достижения Путина имеют судьбоносный характер в истории страны.