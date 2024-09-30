Столтенберг оценил изменения в ядерной доктрине России

Запад отказался прислушаться к словам главы РФ

Уходящий в отставку глава НАТО Йенс Столтенберг отреагировал не слова Владимира Путина об изменении ядерной доктрины страны. Он заявил, что российский лидер прибегает к "безрассудной ядерной риторике", которая впрочем не удержит членов Альянса от помощи Украине.

Ранее глава России указывал, что если по стране будет нанесен удар обычными ракетами со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерной державы, то российские войска в ответ могут задействовать ядерное оружие. Предупреждение прозвучало в тот момент, когда США и их союзники раздумывали над предоставлением Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами по российским регионам.

"То, что мы увидели – это образец безрассудной российской ядерной риторики и посылов, и это вписывается в этот паттерн", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что Москва пытается помешать НАТО каждый раз, когда приходится принимать решение о поставке ВСУ нового типа вооружения – будь это боевые танки или истребители.

"Они не добились успеха, и этот последний пример не должен помешать союзникам по НАТО поддержать Украину", – сказал глава Альянса.

Столтенберг указал, что, несмотря на жесткое предупреждение Путина, никаких изменений в ядерной политике России, которые требовали бы реакции Запада, ими обнаружено не было. При этом, по его словам, риск для НАТО возникнет в том случае, если на Украине победу одержат Владимир Путин и российские войска.

"Тогда послание будет заключаться в том, что когда он применял военную силу, а также когда он угрожал союзникам по НАТО, он получал то, что хотел, и это делало нас всех более уязвимыми", – подытожил бывший премьер-министр Норвегии.

