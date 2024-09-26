Bloomberg: Путин расширил ядерную доктрину для противодействия агрессии Запада

Глава России сделал объявление в самый подходящий момент

Решение российского лидера Владимира Путина внести изменения в ядерную доктрину страны будут ответом на агрессию со стороны Запада, пишет американское издание Bloomberg. Журналисты отметили, что глава России произнес свою речь, подобрав для этого самый подходящий момент.

Ранее президент сообщил, что намерен включить в доктрину новый пункт, который будет подразумевать ядерный ответ на агрессию со стороны любого неядерного государства, при этом поддерживаемое страной с ядерным арсеналом. Решение принято на фоне продолжающихся дискуссий о разрешении Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по российским территориям.

"Путин выступил со своим предупреждением в то время, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН", – указали журналисты на интересную деталь.

Россия также намерена защищать Белоруссию в случае, если на республику будет совершено нападение.

Решение Владимира Путина стало не единственным за последнее время, которое было принято в качестве ответа на потенциальные шаги Запада. До этого западные СМИ сообщали, что российская сторона тайно ведет переговоры с йеменскими хуситами о передаче противокорабельных ракет. Потенциально, они могут использовать их против судов Великобритании с США в Красном море.