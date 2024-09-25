Ситуация на международной арене накалилась до предела

На фоне резкого обострения ситуации в мировом пространстве российский лидер Владимир Путин прямо обозначил, что Москва оставляет за собой право нанести ядерный ответ по противнику в случае возникновения критической угрозы для государства.



Главнокомандующий заявил об этом в ходе выступления вечером 25 сентября и обратил особое внимание на то, что подобные меры могут быть приняты даже в случае, если противник использует только обычное оружие.

Подчеркивается, что ядерный ответ не исключается в случае массированной воздушной атаки при пересечении госграницы нашей страны ракетами. Это заявление вновь подчеркивает позицию Москвы по обеспечению национальной безопасности, которая включает в себя ядерное сдерживание как один из элементов.

Глава российского государства также отметил, что Москва не ограничивается только защитой собственных границ: в случае агрессии против Белоруссии, главного союзника нашей страны, также может быть рассмотрена возможность применения ядерных средств.

Это заявление было сделано на фоне растущей напряженности в международных отношениях и усиливающегося давления на Россию в связи с событиями последних лет. Путин вновь акцентировал внимание на том, что Россия рассматривает ядерное оружие как крайний инструмент, который будет использоваться лишь в случае серьезной угрозы для существования государства. Однако президент дал понять, что Россия готова защитить свои интересы всеми доступными средствами, если это станет необходимым.

К слову, ранее в США сделали громкое заявление о спецоперации и Путине.