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На фоне резкого обострения ситуации в мировом пространстве российский лидер Владимир Путин прямо обозначил, что Москва оставляет за собой право нанести ядерный ответ по противнику в случае возникновения критической угрозы для государства.
Главнокомандующий заявил об этом в ходе выступления вечером 25 сентября и обратил особое внимание на то, что подобные меры могут быть приняты даже в случае, если противник использует только обычное оружие.
Подчеркивается, что ядерный ответ не исключается в случае массированной воздушной атаки при пересечении госграницы нашей страны ракетами. Это заявление вновь подчеркивает позицию Москвы по обеспечению национальной безопасности, которая включает в себя ядерное сдерживание как один из элементов.
Глава российского государства также отметил, что Москва не ограничивается только защитой собственных границ: в случае агрессии против Белоруссии, главного союзника нашей страны, также может быть рассмотрена возможность применения ядерных средств.
Это заявление было сделано на фоне растущей напряженности в международных отношениях и усиливающегося давления на Россию в связи с событиями последних лет. Путин вновь акцентировал внимание на том, что Россия рассматривает ядерное оружие как крайний инструмент, который будет использоваться лишь в случае серьезной угрозы для существования государства. Однако президент дал понять, что Россия готова защитить свои интересы всеми доступными средствами, если это станет необходимым.
К слову, ранее в США сделали громкое заявление о спецоперации и Путине.
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