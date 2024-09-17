Шойгу передал личное послание от Путина президенту Ирана

Дело в Путине: раскрыта причина неожиданной поездки Шойгу в Иран
Кадр видео ТАСС
Чиновник выполняет важное задание

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в минувший вторник прибыл с неанонсированным визитом в Тегеран. Поездку он совершил сразу после встреч с официальными лицами в Пхеньяне и Дамаске.

По сообщениям иранских СМИ, поездка Шойгу связана с личным поручением Владимира Путина, который хотел доставить послание иранскому президенту Масуду Пезешкиану от российского лидера. Утврждается, что оно касается плана реализации взаимных договороенностей между странами.

"Шойгу подчеркнул возобновление поддержки политики Исламской Республики Иран в отношении коридоров и путей сообщения с Азербайджанской Республикой", – сказано в сообщении.

Другие подробности визита секретаря Совбеза РФ не раскрываются. 

Также Шойгу встретился в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом для проведения оценки выполнения двусторонних договоренностей.

Ранее между Кремлем и бывшим министром обороны страны возникли публичные противоречия по поводу договоренностей между Киевом и Москвой относительно ударов по инфраструктурным и энергетическим объектам, включая АЭС.

Источник: Irib
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