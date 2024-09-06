Армения и Грузия подписали поддерживающую "арест" Путина декларацию

Две близкие к России страны договорились арестовать Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Они также стали участниками других договоренностей против России

Представители Армении и Грузии подписали декларацию Совета Европы, в которой страны договорились соблюдать приверженность международному праву. В том числе, это касается решения арестовывать людей, признанных виновными в правонарушениях в процессе украинского конфликта. В их число входят Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов и другие. 

Министры договорились создать специальный трибунал для наказания виновных в агрессии против Украины. Он будет основываться на международном праве, принципах Европейской конвенции и правах Европейского суда по правам человека.

"Специальный трибунал должен пользоваться широкой межрегиональной поддержкой, чтобы гарантировать свою легитимность", – говорится в декларации.

Подписанты декларации дополнительно намерены создать реестр ущерба, который Россия причинила Украине за годы конфликта. Они хотят объединить усилия, чтобы собрать полную доказательную базу о российских преступлениях, обмениваясь информацией на международном уровне.

Документ согласились подписать также Литва, Латвия, Эстония, Украина, Молдавия, США, Канада, Германия, Франция, Великобритания и другие страны. Отказались поддерживать инициативу Азербайджан, Турция, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия и Сербия.

Источник: Совет Европы
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