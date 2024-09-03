Действия страны вызвали волну негодования

Официальный представитель главного украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий заявил, что киевский режим и его союзники намерены принять меры против Монголии из-за ситуации с российским лидером Владимиром Путиным.



Улан-Батору начали угрожать из-за отказа взять под арест нашего президента в соответствии с решением так называемого Международного уголовного суда (МУС). Это грозное заявление прозвучало из Киева после того, как монгольские власти отказалась выполнять требование МУС, касающееся задержания российского лидера.



Тихий подчеркнул, что такой шаг со стороны Монголии, по мнению Украины и ее спонсоров, нарушает международные обязательства и якобы подрывает усилия мирового сообщества по обеспечению некоего правосудия. Он отметил, что Украина не намерена оставлять этот инцидент без ответа и рассматривает возможные дипломатические и экономические меры против Монголии, которые обязательно будут поддержаны союзниками.



"Мы будем вести работу с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора", – объявил агрессивно настроенный украинец.



Российский лидер посетил Монголию накануне, 2 сентября. Нашего президента сразу по прилету встречал почетный караул.



Ранее политолог Кошкин предположил, какими могут быть последствия для Монголии после визита Путина

