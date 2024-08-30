Песков: у Кремля нет переживаний из-за МУС по поводу визита Путина в Монголию

Москва находится в контакте с властями республики

Во вторник, 3 сентября, у Владимира Путина запланирован визит в Монголию, который приурочен к 85-летию победы совместных сил стран над японскими войсками на реке Халхин-Гол. Лидер проведет встречу с монгольским президентом и обсудит перспективы развития двух стран.

При этом журналисты обратили внимание, что Монголия является членом МУС – суда, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина по делу о якобы незаконной депортации детей из зоны боевых действий.

Как пояснили в Кремле, переживаний у российских властей по этому вопросу нет. Визит президента РФ в Монголию готовился тщательно, и обе стороны находятся в контактах по этой теме.

"У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии", – заявил Дмитрий Песков.

Не все страны, являющиеся участниками Римского статуса, согласились исполнять требование об аресте Владимира Путина в случае его визита. Например, подобной позиции придерживаются в Мексике и ЮАР.

Всего юрисдикции МУС следуют 125 стран, в число которых входят также Великобритания и Франция. Россия, Китай и США Римский статус так и не ратифицировали.