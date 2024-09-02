Политолог Кошкин озвучил последствия для Монголии после визита Путина

Существует два варианта развития событий

Монголия отказалась исполнять требование МУС об аресте Владимира Путина во время его визита в страну. За это республика может столкнуться с притеснениями со стороны Запада, считает политолог Андрей Кошкин.

Ранее Евросоюз отреагировал на приезд российского президента в Монголию, заявив, что они обеспокоены решением властей и сложившейся ситуацией вокруг ордера на арест от МУС. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали отметила, что у страны есть право развивать свои международные связи по собственному усмотрению, однако она также несет определенные юридические обязательства.

Эксперт подчеркнул, что решение Монголии отказаться от ареста Путина и правда было рискованным. По его словам, есть несколько вариантов развития событий. Перый – все закончится угрозами в адрес республики в информационном пространстве.

"Не исключено, что Монголию могут после этого притеснять в экономическом плане, но это маловероятно", – озвучил он второй возможный сценарий.

Политолог полагает, что в первую очередь Европа будет принимать решение, исходя из ситуации вокруг президентских выборов в США. И не исключено, что на этом фоне Брюссель захочет "бросить пыть в глаза".

Ранее в Кремле заявляли, что не переживают по поводу приезда Путина в Монголию, поскольку находятся в контакте с коллегами из республики.