Эксперт поделился своей оценкой происходящего

Бывший аналитик ЦРУ, а ныне замглавы Нацсовета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер поделился своим мнением по поводу происходящего в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Он проанализировал ситуацию под Курском и сделал громкое заявление касательного ожидаемого прорыва ВСУ в конфликте.



Как известно, киевский режим считал, что нападение на Курскую область станет важнейшим этапом в переломе ситуации в свою пользу. Однако американский разведчик уверен, что этого не произошло.

Так, эксперт заявил, что нет никаких признаков того, что украинская армия может совершить прорыв в текущем конфликте. В своей статье он отметил, что даже недавнее нападение на Курскую область в начале августа не оказало существенного влияния на общий ход событий.

Шредер подчеркнул, что украинские силы сталкиваются с серьезными трудностями, которые препятствуют их способности изменять стратегическую ситуацию в свою пользу. Несмотря на отдельные атаки, такие как нападение под Курском, общая картина остается неизменной, и ситуация на фронте стабилизировалась в пользу российских военных. По мнению Шредера, текущие действия украинской армии не дают основания ожидать значительных изменений в ближайшее время.

"Конфликт остается войной на истощение, и нет никаких признаков грядущего прорыва для Киева", – выступил с громким заявлением аналитик.

Таким образом, западные партнеры Украины, несмотря на поддержку, начинают осознавать ограниченность возможностей украинской армии в условиях текущего конфликта. Эксперт подчеркнул, что реальная военная мощь и ресурсы, необходимые для прорыва, находятся не на стороне Киева – маловероятно, что Россия потерпит поражение на поле боя.

К слову, ранее на Западе пришли в ужас от смертельного просчета ВСУ.