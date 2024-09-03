Экс-аналитик ЦРУ указал на бессмысленность атаки ВСУ на РФ и отсутствие прорыва

Экс-аналитик ЦРУ сделал громкое заявление о прорыве ВСУ в конфликте
Фото: www.unsplash.com
Эксперт поделился своей оценкой происходящего

Бывший аналитик ЦРУ, а ныне замглавы Нацсовета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер поделился своим мнением по поводу происходящего в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Он проанализировал ситуацию под Курском и сделал громкое заявление касательного ожидаемого прорыва ВСУ в конфликте.

Как известно, киевский режим считал, что нападение на Курскую область станет важнейшим этапом в переломе ситуации в свою пользу. Однако американский разведчик уверен, что этого не произошло.

Так, эксперт заявил, что нет никаких признаков того, что украинская армия может совершить прорыв в текущем конфликте. В своей статье он отметил, что даже недавнее нападение на Курскую область в начале августа не оказало существенного влияния на общий ход событий.

Шредер подчеркнул, что украинские силы сталкиваются с серьезными трудностями, которые препятствуют их способности изменять стратегическую ситуацию в свою пользу. Несмотря на отдельные атаки, такие как нападение под Курском, общая картина остается неизменной, и ситуация на фронте стабилизировалась в пользу российских военных. По мнению Шредера, текущие действия украинской армии не дают основания ожидать значительных изменений в ближайшее время.

"Конфликт остается войной на истощение, и нет никаких признаков грядущего прорыва для Киева", – выступил с громким заявлением аналитик.

Таким образом, западные партнеры Украины, несмотря на поддержку, начинают осознавать ограниченность возможностей украинской армии в условиях текущего конфликта. Эксперт подчеркнул, что реальная военная мощь и ресурсы, необходимые для прорыва, находятся не на стороне Киева – маловероятно, что Россия потерпит поражение на поле боя.

К слову, ранее на Западе пришли в ужас от смертельного просчета ВСУ.

Источник: Foreign Affairs ✓ Надежный источник
По теме

Решение сбивать российские ракеты привело к скандалу в НАТО

Варшаве напомнили о субординации

"Это шокирует": на Западе в ужасе от смертельного просчета ВСУ

Киевский режим подписал себе приговор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей