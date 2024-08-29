Страны почти подписали соглашение

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш утверждает, что в 2022 году Киев и Москва были готовы подписать мирное соглашение, однако процедура была сорвана другими странами, которые не хотели спокойствия в регионе.

По его словам, обе стороны достигли взаимных договоренностей, которые устраивали и Россию, и Украину. Страны считали условия мирного договора справедливыми. Дискуссия даже дошла до подписания документа, пока в процесс не вторглись противники подобного соглашения.

Турецкий политик утверждает, что основная причина отказа от урегулирования конфликта – это планы американцев по консолидации европейского общества.

"США хотят вовлечь Россию в серьезные проблемы и считают региональную турбулентность важной для баланса сил там", – отметил он.

Похожую версию рассказывали и российские дипломаты. Они указывали, что договор был практически на стадии подписания, пока против некоторых пунктов не выступил Вашингтон с союзниками. Сейчас украинская сторона утверждает, что планирует созвать новый мирный саммит, на который Россия также получит приглашение. На нем Киев хочет обсудить условия "спаведливого мира".

Ранее на Украине заявили, что придумали способ изменить ход конфликта. Свой план они намерены представить американцам в ближайшее время.