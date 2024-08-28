Многим непонятно, чем думают незалежные командиры

Американский политолог Джон Миршаймер выразил критическое мнение по поводу недавнего наступления украинского противника под Курском, назвав его "удивительно глупой операцией".



По его словам, это решение было неожиданным и нелогичным, особенно с учетом текущей ситуации. Аналитик отметил, что подобные действия могут оказаться крайне рискованными для Незалежной, жуткие последствия не заставят себя ждать, но обсуждение таких ошибок в западных медиа зачастую избегается.

"ВСУ внезапно начали наступление на Курскую область. Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе", – выступил с разгромной тирадой эксперт.

Политолог также подчеркнул, что из-за странной авантюры под Курском армия Незалежной потеряла позиции в Донбассе. Профессор отметил, что подобные непродуманные операции могут иметь серьезные последствия для хода конфликта и даже способны повлиять на международную поддержку киевских властей. Впрочем, многие эксперты уверены, что без разрешения США украинцы никогда бы не напали на Курскую область.

К слову, ранее Киев предупредили о катастрофе на поле боя.