Politico: Украина готовит список целей для ударов по РФ к согласованию с США

Украина выбрала новые цели для ударов по России
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Американцы пока не одобряют подобные действия

Украинские чиновники планируют предоставить администрации Байдена перечень целей в России, которые они хотят поразить дальнобойными снарядами. Подобный шаг Киев намеревается сделать в рамках переговоров с Вашингтоном о снятии ограничений на использование оружия.

Ранее Украина уже предоставляла подобный список, но этот будет более расширенным и адаптированым. Для администрации Зеленского это, вероятно, станет последним шансом уговорить США разрешить бить американским оружием по российским территориям, пишет Politico.

Над перечнем работают министр обороны Украины Рустем Умеров, а также советник президента Андрей Ермак. Уже на этой неделе они намерены передать документ администрации Байдена. 

При этом в США утверждают, что снятие ограничений не приведет к особым боевым успехам для ВСУ, поскольку российская сторона давно переместила все ключевые военные объекты в зону недосягаемости для дальнобойных ракет.

Украинские чиновники на условиях анонимности говорят, что видят признаки готовности Вашингтона пойти на уступки Киеву в ближайшие дни. Тем не менее, в Белом доме настаивают, что никаких предпосылок к изменению их политики по вопросу вооружений нет.

Ранее эксперты в США заявили о непонимании целей нападения ВСУ на Курскую область.

Источник: Politico
По теме

"Крах обороны". В США обозначили главную угрозу для ВСУ

Киевский режим оказался в сложной ситуации

ВСУ напали на Саратов

Люди в панике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей