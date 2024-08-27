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Украинские чиновники планируют предоставить администрации Байдена перечень целей в России, которые они хотят поразить дальнобойными снарядами. Подобный шаг Киев намеревается сделать в рамках переговоров с Вашингтоном о снятии ограничений на использование оружия.
Ранее Украина уже предоставляла подобный список, но этот будет более расширенным и адаптированым. Для администрации Зеленского это, вероятно, станет последним шансом уговорить США разрешить бить американским оружием по российским территориям, пишет Politico.
Над перечнем работают министр обороны Украины Рустем Умеров, а также советник президента Андрей Ермак. Уже на этой неделе они намерены передать документ администрации Байдена.
При этом в США утверждают, что снятие ограничений не приведет к особым боевым успехам для ВСУ, поскольку российская сторона давно переместила все ключевые военные объекты в зону недосягаемости для дальнобойных ракет.
Украинские чиновники на условиях анонимности говорят, что видят признаки готовности Вашингтона пойти на уступки Киеву в ближайшие дни. Тем не менее, в Белом доме настаивают, что никаких предпосылок к изменению их политики по вопросу вооружений нет.
Ранее эксперты в США заявили о непонимании целей нападения ВСУ на Курскую область.
Киевский режим оказался в сложной ситуации