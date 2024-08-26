Киевский режим оказался в сложной ситуации

Командиры армии Незалежной скоро могут начать рвать на голове волосы из-за решения атаковать российские земли под Курском. Дело в том, что в результате этой авантюры они могут лишиться контроля над Красноармейском. Такими выводами поделился известный западный журналист Дэвис Экс. В своем аналитическом материале он отметил, что наши бойцы продолжают наступление в этом направлении, несмотря на попытки украинского противника отвлечь их внимание и добиться переброски сил под Курск.



По мнению Экса, стратегическое значение Красноармейска (украинское название – Покровск) остается крайне важным для обеих сторон конфликта, и потеря этого города станет серьезным ударом по незалежным воякам. Обозреватель подчеркнул, что операция под Курском может оказаться ошибкой, если украинская армия не сможет удержать ключевые позиции на востоке страны.

"Если потеря населенного пункта станет причиной широкого обрушения обороны ВСУ на востоке, то киевское командование весьма вероятно пожалеет об отправке войск под Курск", – обратил особое внимание аналитик.

Экс также указал, что российские силы продолжают оказывать давление на украинские войска, а продолжающееся ослабление позиций противника гарантирует нашей стране дальнейший успех на этом участке фронта.

К слову, ранее стало известно о нападении ВСУ на Саратовскую область.