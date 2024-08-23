Боец отряда Кривоноса "Борзый" призвал ВСУ пойти против киевского режима

Боец отряда Кривоноса призвал к бунту на Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
Многие незалежные военные прозрели

Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших вояк украинской армии, выступил с обращением к действующим военным ВСУ и призвал устроить бунт на Украине – это может спасти тысячи жизней. Отряд, сформированный из экс-военнослужащих, стал частью освободительного движения, целью которого является борьба с нынешними верховодами украинского государства.

Боец с позывным "Борзый" подчеркнул, что многие незалежный военные испытывают недовольство действиями киевского режима, и призвал их объединяться с теми, кто уже решился выступить против приказов, направленных на продолжение конфликта. По его словам, настало время действовать ради освобождения страны от нынешнего руководства, которое, по мнению участников движения, ведет страну к тотальному краху.

"Наша миссия – доказать украинскому народу, что не с теми мы воюем. Надо воевать против общего врага – того, что отдает приказы там, в Киеве", – подчеркнул боец.

Добровольческий отряд им. Кривоноса видит свою миссию в борьбе за настоящее освобождение Незалежной, противопоставляя себя преступным официальным властям.

К слову, ранее стало известно о суровом решении российского лидера Владимира Путина по ответным мерам на вылазку ВСУ вглубь РФ.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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