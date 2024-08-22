На Украине сообщили о гибели офицера Зеленского

"Сердце не выдержало": на Украине сообщили о гибели Зеленского
Фото: unsplash.com
Он скончался после ранения

Патрульная полиция Украины сообщила в соцсетях, что из жизни ушел старший лейтенант Роман Зеленский. По заявлению ведомства, он погиб во время выполнения боевого задания.

В полиции утверждают, что Зеленский работал там с 2015 года. На службу мужчина заступил после начала конфликтов, а с 2022 года стал принимать участие в боевых действиях в самых горячих точках противостояния.

В сообщении сказано, что полицейский получил ранение во время выполнения боевой задачи.

"Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако его сердце не выдержало, судьба распорядилась иначе", – указали в полиции.

Фото: Птрульная полиция Киева

Неизвестно, являлся ли он родственником украинскому президенту. Роману Зеленскому было 36 лет, у него остались дети.

Источник: соцсети

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