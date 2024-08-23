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Российские власти приняли справедливое и жесткое решение об ответных мерах на недавнюю вероломную вылазку украинских вояк под Курском. Такой информацией с журналистами поделился российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. По его словам, киевскому режиму следует готовиться к строгому наказанию за свои действия.
"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", – обратил особое внимание представитель российской дипмиссии.
Посол дал понять, что наша страна рассматривает инцидент как серьезную угрозу и не намерена оставлять его без последствий. Конкретные меры, которые будут предприняты в ответ на агрессивные действия противника, представитель российской дипломатии не уточнил, однако дал понять, что Москва примет все необходимые шаги для защиты своих территорий и граждан.
Очевидно, что преступные действия киевского режима усиливают напряженность в зоне конфликта и могут привести к дальнейшей эскалации ситуации. Российская сторона готова жестко реагировать на любые провокации со стороны украинского противника.
К слову, ранее глава чеченского спецназа сделал громкое заявление о спецоперации. Бои с украинским противником продолжаются на российской территории.
Станция находится в доступности для украинской артиллерии