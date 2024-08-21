Европейской стране приходится нелегко

Главная причина того, что киевский режим все еще остается на плаву, заключается в беспрецедентной поддержке со стороны западных государств. Некоторые руководители стран Европы готовы подставить и обобрать собственное население для того, чтобы поддержать украинских боевиков. Однако за все приходится платить. Так, о наказании Латвии за помощь Киеву объявили в российском МИД.



Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова заявила, что ответ российской стороны на действия Латвии, связанные с поддержкой киевского режима, уже оказывает крайне болезненное влияние на экономику Латвии. В беседе журналистами дипломат особо подчеркнула, что решения латвийских властей об оказании военной помощи Украине не остаются без последствий.

Напомним, в конце июля латвийские власти сообщили о поставке 500 боевых дронов киевскому режиму. Вскоре после этого местный министр обороны Андрис Спрудс подтвердил, что очередная партия из пяти сотен дронов уже подготовлена и готовится к отправке на Украину.

По словам Захаровой, такие шаги Латвии усиливают напряженность в отношениях с Россией и наносят серьезный ущерб латвийской экономике. Она подчеркнула, что Москва не намерена оставлять без ответа действия стран, поддерживающих вооруженные силы Украины.

"Что касается наших ответных шагов, то они уже крайне болезненно сказываются на экономике Латвии", – обратила особое внимание дипломат.

Экономическое давление на Латвию становится все более ощутимым, и эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация может только усугубиться, если Рига не пересмотрит свою позицию.

К слову, ранее стало известно о заговоре против Владимира Зеленского в Киеве.