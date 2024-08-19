Тучи над политиком сгущаются

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского оставляет желать лучшего. На сегодняшний день многие считают, что глава государства является неадекватным человеком, который способен принимать самые странные и непродуманные решения. Впрочем, некоторые уверены, что такой образ неспроста появился вокруг главы страны.



Своим мнением поделился парламентарий Верховной рады Александр Дубинский, сейчас он находится за решеткой из-за обвинений в государственной измене. Депутат уверен, что в президентском офисе фактически устроили заговор против украинского лидера. При этом главным злодеем выступает сам руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Парламентарий считает, что государственный служащий намеренно создает вокруг Зеленского образ неуравновешенного, взбалмошного человека, который способен совершить любые глупости. Цель Ермака – создать впечатление, что только он может держать главу страны в узде.

"Ермак с помощью управляемого им информпространства старается выставить Зеленского не совсем адекватным", – поделился своими размышлениями депутат.

К слову, ранее был раскрыт мотив главкома украинской армии Александра Сырского перед вероломной атакой на российские земли. Нападение на российский регион обсуждают в разных странах.