Украинцы отреагировали на планы Киева создать гумкоридор в Курской области

Народ не согласился с предложенным сценарием

Вице-премьер Украины Ирина Верещук озвучила дальнейшие планы на Курскую область, в которой продолжаются боестолкновения между украинскими и российскими войсками. Она объявила, что регион будет служить "зоной безопасности" для приграничных населенных пунктов Сумской области.

Чиновница указала, что в указанной зоне продолжают находиться мирные граждане – на них распространяются нормы международного права, поэтому Украина намерена обеспечить им поддержку. Это проведение гуманитарных операций, открытие коридоров для эвакуации в обе стороны, а также допуск международных организаций для контроля за ситуацией.

На этом фоне на Украине также создали горячую линию для жителей Курской области, которые захотят перебраться в украинские регионы, отметила Верещук, пообещав им защиту и поддержку.

Подобная инициатива вывела украинцев из себя. Большинство не оценило старания Киева по эвакуации граждан России и создании для них безопасных коридоров.

"Я в шоке... лучше бы помогли своим переселенцам. Мы здесь в своей стране, никому не нужные, зато будем принимать российских беженцев",

"Если это прикол, то, конечно, смешно. Но если это ваше реальное мнение, то извините, вы при своем уме?",

"Они будут наши заложники, их можно потом обменять на наших ребят",

"Ваш план убить украинцев, а территории заселить россиянами, к этому идет?" – возмущается народ.

Ранее в России обозначили возможные цели, по которым могут нанести удар в качестве ответа за Курскую область.