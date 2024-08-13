Воякам несдобровать

Российская армия продолжает успешно уничтожать живую силу и технику украинского противника. При этом в прессе регулярно появляются кадры из зоны проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. На новой партии визуальных материалов засекли страшную деталь о руководстве ВСУ.



Особую внимательность проявили американские журналисты. Аналитики авторитетного издания Military Watch Magazine красочно прокомментировали кадры, на которых уничтожается мощный истребитель Су-27 ВС Незалежной. Российские военные ликвидировали крылатую машину, базировавшуюся в воздушной гавани Миргорода.

Американские аналитики подчеркнули, что украинские командиры позволили себе совершить страшную ошибку и не обеспечили должную защиту истребителю. Отмечается, что это самые мощные самолеты из всего авиапарка Вооруженных сил Украины. Таких "крылатых бойцов" у ВСУ практически не осталось и каждый экземпляр идет на вес золота.

Подобное безалаберное отношение военных командиров к боевой технике достойно самой строгой критики, пишут американцы. Потеря очередного истребителя катастрофическим образом скажется на возможностях украинской армии.

"Ожидается, что руководство Вооруженных сил Украины подвергнется критике за то, что оно вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет", – указано в статье.

К слову, ранее в атаке украинской армии на Курскую область заметили тревожный сигнал для западной коалиции.