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Европейский союз под чутким присмотром вашингтонской администрации является одним из главных помощников киевского режима. Однако в объединении наметился серьезный раскол. Так, объявлено об австро-венгерской угрозе для украинского государства.
Аналитики авторитетного западного издания Reuters уверены, что приход к власти правых сил в Австрии и их тесное взаимодействие с венгерскими политиками может стать причиной разрушения единства позиции Евросоюза по вопросам, связанным с Незалежной.
Указано, что радикально настроенные представители правых сил имеют очень большие шансы на успех в выборной гонке, которая скоро пройдет в Австрии.
"Ультраправые силы создали альянс с лидером Венгрии Виктором Орбаном, это способно поставить под угрозу и без того хрупкий консенсус по вопросу Киева", – указано в материале издания.
Отдельно отмечается, что Австрия предпочитает сохранять нейтральный статус и до сих пор отказывается отправлять оружие Вооруженным силам Незалежной. Кооперация этой страны с Венгрией может нанести колоссальный вред европейской системе помощи и поддержки украинского государства.
К слову, ранее Европарламент потребовал наказать Венгрию за готовность выдавать визы гражданам России и Белоруссии.
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