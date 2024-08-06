Многие в Европе настроены радикально

Европейский союз под чутким присмотром вашингтонской администрации является одним из главных помощников киевского режима. Однако в объединении наметился серьезный раскол. Так, объявлено об австро-венгерской угрозе для украинского государства.



Аналитики авторитетного западного издания Reuters уверены, что приход к власти правых сил в Австрии и их тесное взаимодействие с венгерскими политиками может стать причиной разрушения единства позиции Евросоюза по вопросам, связанным с Незалежной.

Указано, что радикально настроенные представители правых сил имеют очень большие шансы на успех в выборной гонке, которая скоро пройдет в Австрии.

"Ультраправые силы создали альянс с лидером Венгрии Виктором Орбаном, это способно поставить под угрозу и без того хрупкий консенсус по вопросу Киева", – указано в материале издания.

Отдельно отмечается, что Австрия предпочитает сохранять нейтральный статус и до сих пор отказывается отправлять оружие Вооруженным силам Незалежной. Кооперация этой страны с Венгрией может нанести колоссальный вред европейской системе помощи и поддержки украинского государства.

К слову, ранее Европарламент потребовал наказать Венгрию за готовность выдавать визы гражданам России и Белоруссии.