Польский генерал: армия России уже выбрала цели для ликвидации угрозы F-16

О "горьком сюрпризе" для ВСУ от армии России заявил польский генерал
Фото: www.unsplash.com
Киев сам пошел на эскалацию

Представители украинских властей начали активно разминать тему возможного проведения мирных переговоров по урегулированию затянувшегося конфликта. Однако на деле киевский режим откровенно работает на эскалацию ситуации. России приходится реагировать. Так, о "горьком сюрпризе" для Украины заявил польский генерал Леон Коморницкий.

Экс-замглавы генерального штаба армии Польши прокомментировал ситуацию с передачей киевскому режиму мощных американских истребителей F-16. Поляк подчеркнул, что Россия была готова к такому развитию событий и уже разработала стратегию ответа на очередной виток эскалации. Теперь наши военные будут прицельно бить по аэродромам Незалежной.

"Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили", – поделился своими мыслями по поводу дальнейших действий российской армии опытный польский военный эксперт.

Генерал добавил, что лучше всего с подобного рода "крылатым оружием" разбираться не в воздухе, а на аэродромах их базирования. Такая борьба с истребителями всегда приносит отличный результат.

К слову, ранее было заявлено о жестком ультиматуме Соединенных Штатов Америки киевскому режиму. Украинские власти будут продавливать со всех сторон.

Источник: DoRzeczy ✓ Надежный источник
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