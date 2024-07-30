NYT: Украина пережила удар после потери Урожайного и Старомайорского

В США раскрыли катастрофу на Украине после потери двух сел
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Населенные пункты буквально стерли с лица земли

Украинские солдаты испытали большое потрясение после потери Урожайного и Старомайорского, за которые шли ожесточенные бои в течение последних трех месяцев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военных, занимавших оборонные позиции в населенных пунктах.

Солдаты утверждают, что на местах практически ничего не осталось – оба села сравняли с землей во время постоянных обстрелов. Выстроить линию обороны в таких условиях было невозможно, поэтому приходилось прятаться в полузаваленных подвалах.

По их словам, днем количество леющих снарядов было невероятным, эвакуировать раненых могли только по ночам. В один день наступил момент, когда стало понятно: держать людей на обороне не имеет никакого смысла. Решение об отступлении было принято молниеносно. 

"Потеря деревень стала ударом для Украины, поскольку произошла на фоне недавних успехов России на многих участках 600-мильной линии фронта", – указывают в статье.

Офицеры 58-ой бригады, которая стояла на охране Урожайного, сообщили, что ни один из солдатов, выживших во время последнего наступления российских войск, не в состоянии дать интервью американским журналистам – они находятся в госпитале.

Источник: The New York Times
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