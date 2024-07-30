Чиновники не готовятся к мирному урегулированию

Украинские власти планируют, что конфликт с Россией продолжится и в 2025 году. Министр экономики страны Сергей Марченко заявил, что это надо учесть в планировании бюджета на следующий год, ведь дополнительно Киеву потребуется финансирование в размере 15 млн долларов.

"Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что *спецоперация* будет продолжаться в 2025 году и нам нужно иметь буфер", – сказал глава ведомства.

Такое заявление он сделал на фоне ожиданий Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой получится уже к концу текущего года.

До этого американские специалисты подсчитали, что если Украина не получит уступки по своему долгу со стороны МВФ, то есть высокая вероятность, что уже в августе в стране придется объявить дефолт.

Сейчас в Киеве надеются на полученные в качестве прибыли от замороженных российских активов средства. Ожидается, что украинцам могут передать 1,5 млрд евро, значительная часть которых пойдет на покупку вооружения.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе ранее также заявлял, что, вероятно, конфликт на Украине продлится до 2025 года – однако он станет последним в противостоянии Москвы и Киева.