Российские войска продолжают свое наступление

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у Украины не так много вариантов завершить конфронтацию с Россией. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам эксперта, Зеленский может решить вопрос двумя способами. Первый подразумевает политическое урегулирование, а второй смерть украинского президента. Сейчас политик пытается урегулировать ситуацию, руководствуясь первым вариантом. Но даже в этом случае у него нет возможности сильно варьировать, поскольку выход только один.

"Все просто: это капитуляция", – заявил аналитик.

Он напомнил, что сейчас на поле боя ВСУ сталкиваются с огромными потерями. При этом внутри Москвы никакой дестабилизации или политических беспорядков не наблюдается, а российские войска продолжают планомерно наступать и захватывать все больше территорий.

В России утверждают, что давно готовы к переговорам с Украиной, но на собственных условиях. Украинская сторона, напротив, сейчас готовит почву к переговорному процессу по плану Запада. При этом в СМИ Украины все чаще стали появляться сообщения, что Киев может сесть за один стол переговоров с Москвой до конца текущего года.

Ранее депутат Рады Дубинский заявил о мастерской ловушке Путина для Зеленского из-за переговоров.