Офицер ВСУ Литвин заявил о возможности снизить мобилизационный возраст до 22 лет

"Уже можно": на Украине выступили с угрожающим заявлением
Фото: www.unsplash.com
Ситуация в стране становится все хуже

Киевские власти продолжают вести противостояние с нашей страной за счет жизней украинских солдат, которых безжалостно бросают в "мясные штурмы". Ресурсов в этой стране становится все меньше. На фоне обострившегося в Вооруженных силах Незалежной дефицита военных прозвучало очередное угрожающее заявление.

Так, офицер ВСУ Виталий Литвин объявил, что, на его взгляд, возраст для мобилизации можно существенно снизить. Военный утверждает, что и в 22 года молодые украинцы способны держать в руках оружие и воевать во славу киевского режима. Таким образом, вояка за счет молодежи хочет закрыть дыры в сильно поредевших рядах украинской армии.

"22 года уже можно мобилизовать. В моем подразделении были военные, которым по 19 лет, и военные за 50 лет, и они эффективно выполняли боевые задания", – сообщил незалежный вояка.

Напомним, в апреле текущего года глава Незалежной Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. В свою очередь, главнокомандующий России Владимир Путин подчеркивал, что вскоре западные кураторы вынудят киевские власти еще больше понизить эту планку – вплоть до 18 лет.

К слову, ранее мастерская ловушка Путина для Зеленского вызвала панику в Киеве. Украинский лидер ослеплен собственным эго.

Источник: Зеркало недели ✓ Надежный источник
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