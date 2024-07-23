Депутат Дубинский назвал отказ Байдена от выборов "черным лебедем" для Украины

Дела Киева становятся все хуже

Весь мир продолжает обсуждать сенсационное решение американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в новых выборах. Представители киевского режима работали в тесной связке с этим политиком, судьба Украины после смены власти в США может кардинальным образом измениться. Так, депутат Верховной рады заявил о "черном лебеде" для Незалежной.



Своим мнением о происходящем поделился парламентарий Александр Дубинский. Сейчас он находится под стражей, политика обвиняют в государственной измене. Впрочем, это не мешает депутату заявлять о том, что он думает по поводу последних событий. Дубинский уверен, что без Байдена Киеву будет очень несладко.

"Уход Байдена – "черный лебедь" для Украины. Наша страна, война, проблемы уходят для США даже не на второй, а на третий план", – констатировал парламентарий.

Депутат отметил, что новый глава Соединенных Штатов Америки, кем бы он ни был, уже не станет столько времени и сил уделять решению проблем украинского государства. С высокой долей вероятности, киевским властям придется самостоятельно выбираться из заварухи, в которой они оказались во многом благодаря западным спонсорам.

Напомним, ранее решение Байдена отказаться от предвыборной гонки едко прокомментировал популярный российский певец SHAMAN. Певец связал вылет политика из президентской гонки со своим митингом-концертом.