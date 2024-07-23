Депутат Дубинский назвал отказ Байдена от выборов "черным лебедем" для Украины

О "черном лебеде" для Украины заявили в Верховной раде
Фото: www.unsplash.com
Дела Киева становятся все хуже

Весь мир продолжает обсуждать сенсационное решение американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в новых выборах. Представители киевского режима работали в тесной связке с этим политиком, судьба Украины после смены власти в США может кардинальным образом измениться. Так, депутат Верховной рады заявил о "черном лебеде" для Незалежной.

Своим мнением о происходящем поделился парламентарий Александр Дубинский. Сейчас он находится под стражей, политика обвиняют в государственной измене. Впрочем, это не мешает депутату заявлять о том, что он думает по поводу последних событий. Дубинский уверен, что без Байдена Киеву будет очень несладко.

"Уход Байдена – "черный лебедь" для Украины. Наша страна, война, проблемы уходят для США даже не на второй, а на третий план", – констатировал парламентарий.

Депутат отметил, что новый глава Соединенных Штатов Америки, кем бы он ни был, уже не станет столько времени и сил уделять решению проблем украинского государства. С высокой долей вероятности, киевским властям придется самостоятельно выбираться из заварухи, в которой они оказались во многом благодаря западным спонсорам.

Напомним, ранее решение Байдена отказаться от предвыборной гонки едко прокомментировал популярный российский певец SHAMAN. Певец связал вылет политика из президентской гонки со своим митингом-концертом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Байден отказался от участия в выборах по одной причине

Ему пришлось обдумать решение в течение пары дней

Сырский сделал неожиданное признание о положении ВСУ: "Тотальный дефицит"

Главком решил быть откровенным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей