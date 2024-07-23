Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта с Россией

Лидер настроен решительно

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с главой правительства Ватикана Пьетро Паролином, в ходе которой заявил о необходимости завершить противостояние с Россией в самое ближайшее время.

"Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить *спецоперацию* как можно скорее, конечно", – высказался он.

Такое заявление Зеленский сделал вскоре после своего интервью, в котором допустил приостановку горячей стадии конфликта уже к концу текущего года. Также он указал, что противостояние может быть прекращено не военным путем, а посредством дипломатии, и вернуть все потерянные территории Украине не удастся.

Украинский лидер утверждает, что он готов обсуждать перемирие вместе с Россией, если будет готов план по урегулированию конфликта и Москва согласится приступить к его обсуждению.

"И без разницы, будет это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России", – подытожил он.

Ранее во Франции связали подобные заявления Зеленского с проблемами ВСУ на поле боя.