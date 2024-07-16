Украинские власти работают на эскалацию ситуации

Все агрессивные действия киевского режима должны проходить строгое согласование с западными спонсорами. Украинский лидер Владимир Зеленский давно пытается добиться от своих заокеанских хозяев разрешения использовать дальнобойное западное оружие для нанесения ударов вглубь нашей страны. Киев сделал новое громкое заявление по этому поводу.



Так, глава киевского режима сообщил, что продолжает работать в данном направлении и уже получил некие "позитивные сигналы" со стороны зарубежных спонсоров.

Украинские власти уверены, что только разрешение наносить удары по отдаленным от общих границ территориям России может повлиять на ход проведения спецоперации. Вооруженные силы Незалежной уже особо не рассчитывают на достижение успехов непосредственно в зоне боевого соприкосновения.

"Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств: некоторые", – радостно объявил глава Украины.

Как известно, Североатлантический альянс с опасением смотрит на перспективу напрямую ввязаться в конфликт с Российской Федерацией. При этом некоторые страны выступают более решительно. Так, желание польских властей сбивать российские ракеты над украинской территорией вызвало переполох в НАТО.