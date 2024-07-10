Орбан раскрыл ожидания Путина и Си по переговорам с Киевом

Россия и Китай обозначили срок вероятных переговоров по Украине
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Кадр видео kremlin.ru
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам своих зарубежных поездок заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин ожидают начало мирных переговоров с Киевом уже к концу 2024 года. Об этом политик написал в своем письме европейским коллегам.

Ранее Орбан указывал, что предстоящие пару месяцев будут одними из самых ожесточенных, поскольку ни одна из сторон конфликта не собирается сдаваться.

Венгерский премьер в своем письме отметил, что Владимир Путин не стал раскрывать количество потерь российской армии, однако отметил, что ежедневно украинцы теряют около 40-50 тысяч человек. Такие цифры связаны с высокой интенсивностью боев в последнее время. 

"Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что президент Украины отклонил предложение о временном прекращении огня", – указал Орбан.

По его словам, сейчас не стоит ждать каких-то мирных инициатив от Соединенных Штатов, поскольку они полностью погружены в предвыборный процесс. Политик полагает, что ЕС самостоятельно должен запустить диалог между враждующими сторонами, поскольку сейчас есть больше всего шансов прийти к перемирию. И, отмечает он, предложения о прекращении огня и дорожные карты могут быть согласованы с большей вероятностью. 

Источник: El País
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