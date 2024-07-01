Киев отказался от ключевой риторики по мирному урегулированию

В последнее время Владимир Зеленский и его представители стали все чаще делать заявления о завершении противостояния с Россией до конца года, и риторики о выходе к границам 1991 года в них нет. На эту деталь обратил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Также теперь Киев хочет видеть Москву на втором мирном саммите, хотя раньше такая возможность категорически отвергалась.

Политик считает, что это является сенсационным разворотом в курсе администрации Зеленского. Однако об этом украинские СМИ практически не пишут, стараясь делать акценты на победоносном векторе страны.

По словам Арестовича*, без предварительной подготовки масс к предстоящему мирному урегулированию не обойтись. До этого Киев постоянно твердил, что окончания конфликта без выхода к границам 1991 года не может быть, и если резко отказаться от этой риторики, то у народа может случиться "взрыв мозга".

"Зеленский говорит в Брюсселе, что мы будем мириться – слишком большие потери. Я вот представляю, что творится в голове обывателя... Эшелон общественного мнения разогнан, он на полных парах, 120 вагонов на скорости 120 км в час, его тормозить не может никто, тормозной путь 80 км", – говорит Арестович*.

Ранее в Германии Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией не может продолжаться вечно, поскольку Украина несет большие потери. Он призвал партнеров разработать полный план мирного урегулирования до конца года.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга