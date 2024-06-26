Зеленский в ДНР удивился отношению украинских чиновников к конфликту

"Был удивлен": ошарашенный Зеленский сделал неожиданные выводы в ДНР
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Политик утверждает, что лично прибыл в Донбасс

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает делать громкие заявления и активно создает вокруг своей персоны видимость бурной деятельности. Недавно политик объявил, что лично нанес визит в Донбасс. Во время (как утверждается) посещения села Покровск в Донецкой Народной республике он пришел к неожиданным выводам.

Глава Незалежной убеждает общественность, что решил на месте оценить ситуацию в ДНР. Что неудивительно, положение дел его абсолютно не устроило. В первую очередь, Зеленского ошарашило отношение к региону со стороны местных чиновников. Политик заявил, что был крайне не приятно удивлен во время своего визита в Покровск, когда понял, что местные госслужащие практически не появляются в этом населенном пункте.

"Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше", – заявил раздосадованный глава государства.

На фоне таких не обнадеживающих выводов Зеленский намекнул на решение о проведении кадровых чисток. По его словам, уже в самое ближайшее время там могут пройти массовые отставки лиц, не справляющихся со своими должностными обязанностями.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки пришли в ужас из-за снятия нового запрета по Украине. Эскалация ситуации продолжается.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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