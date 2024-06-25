CNN: Белый дом решил снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине

Американские военные могут официально приехать в зону СВО

Администрация Байдена намерена разрешить американским военным подрядчикам размещаться на Украине. Об этом сообщили два источника, знакомых с этим вопросом. Решение собираются принять, чтобы помочь ВСУ поддерживать и ремонтировать предоставленные США системы вооружения.

Как сообщают СМИ, снятие запрета будет еще одним радикальным шагом администрации Байдена в попытке дать Украине преимущество на поле боя. Чиновники утверждают, что решение не было принято окончательно – над ним еще ведется работа, и президент не дал на него итогового согласия.

По словам источников, в случае одобрения мера вступит в силу уже к концу 2024 года. Она позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы на территории Украины – это произойдет впервые с 2022 года.

Сейчас американская техника проходит обслуживание в соседствующих с Украиной странах НАТО, но весь процесс занимает много времени. Американские военные помогают ВСУ обслуживать вооружение, но в удаленном формате – с помощью видеозвонков. Приезжать на украинскую территорию они не имеют права.

По словам источников, представители администрации начали серьезно пересматривать эти ограничения в последние несколько месяцев, поскольку Россия добилась успехов на поле боя, а американское финансирование Украины застопорилось в Конгрессе. Также они надеются, что это поможет в обслуживании истребителей F-16 в будущем.

"Знакомые с дискуссиями о размещении подрядчиков на Украине, подчеркнули, что изменение политики не приведет к такому подавляющему присутствию американских подрядчиков, которое существовало в Ираке и Афганистане. Вместо этого, скорее всего, на Украине одновременно будет работать от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков",

– говорится в статье.

Ранее в России объяснили отказ Макрона отправлять войска на Украину.