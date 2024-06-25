CNN: Белый дом решил снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине

Белый дом готовится снять еще один запрет по Украине
Фото: unsplash.com
Американские военные могут официально приехать в зону СВО

Администрация Байдена намерена разрешить американским военным подрядчикам размещаться на Украине. Об этом сообщили два источника, знакомых с этим вопросом. Решение собираются принять, чтобы помочь ВСУ поддерживать и ремонтировать предоставленные США системы вооружения.

Как сообщают СМИ, снятие запрета будет еще одним радикальным шагом администрации Байдена в попытке дать Украине преимущество на поле боя. Чиновники утверждают, что решение не было принято окончательно – над ним еще ведется работа, и президент не дал на него итогового согласия.

По словам источников, в случае одобрения мера вступит в силу уже к концу 2024 года. Она позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы на территории Украины – это произойдет впервые с 2022 года. 

Сейчас американская техника проходит обслуживание в соседствующих с Украиной странах НАТО, но весь процесс занимает много времени. Американские военные помогают ВСУ обслуживать вооружение, но в удаленном формате – с помощью видеозвонков. Приезжать на украинскую территорию они не имеют права.

По словам источников, представители администрации начали серьезно пересматривать эти ограничения в последние несколько месяцев, поскольку Россия добилась успехов на поле боя, а американское финансирование Украины застопорилось в Конгрессе. Также они надеются, что это поможет в обслуживании истребителей F-16 в будущем.

"Знакомые с дискуссиями о размещении подрядчиков на Украине, подчеркнули, что изменение политики не приведет к такому подавляющему присутствию американских подрядчиков, которое существовало в Ираке и Афганистане. Вместо этого, скорее всего, на Украине одновременно будет работать от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков",

– говорится в статье.

Ранее в России объяснили отказ Макрона отправлять войска на Украину.

Источник: CNN
По теме

"Сильный удар". В США оценили шокирующее решение по Джулиану Ассанжу

Ситуация вокруг журналиста стала главной темой дня

Пентагон странно отреагировал на мощный удар по Севастополю американскими ATACMS

Пострадали более 150 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей