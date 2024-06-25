Удар ВСУ по Крыму может стать переломным моментом в СВО - офицер ВС США Дэвис

В США забились в панике из-за возмездия России за удар по Крыму
Фото: www.unsplash.com
Нападение было слишком опрометчивым

Массированная атака Вооруженных сил Незалежной американскими ракетами по Крымскому полуострову уже объявлена терактом и может привести к серьезным изменениям на полях проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Возможные последствия такого опрометчивого шага привели в ужас отставного американского офицера Дэниела Дэвиса.

Военный аналитик из Соединенных Штатов Америки уверен, что удар украинской армии по Севастополю обещает стать переломным моментом в конфликте, который продолжается на территории украинского государства. Осуществленный незалежными боевиками теракт привел к гибели четырех человек, более 150 мирных жителей пострадали. Вояка отметил, что ответ российского лидера Владимира Путина может быть сокрушительным.

"Путин известен своей осторожностью, расчетливостью и терпением. Но у его терпения есть предел, и я боюсь, что это может стать переломным моментом", – поделился своими мыслями аналитик в социальных сетях.

Отставной офицер отметил, что Запад ничего не выиграл от данного Киеву разрешения бить по российским городам. Это вряд ли позитивным образом скажется на положении дел на фронте. А вот возмездие России после таких действий может быть ужасающим.

К слову, ранее с громким заявлением по поводу атаки Украины на крымский пляж выступили в Швейцарии.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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