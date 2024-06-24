Киев работает на эскалацию ситуации

Вчера, 23 июня, украинские военные осуществили террористическую атаку на Крымский полуостров. Под обстрел папал курортный город Севастополь. Сегодня стало известно о новом ударе украинских боевиков по российской территории. На этот раз киевский режим обстрелял смертоносными кассетными снарядами многострадальный Донбасс.



Ночью, а затем еще под самое утро украинцы ударили по Горловке. Утром также была совершена атака на Донецк. На территорию Горловки проник боевой дрон. Он сбросил боеприпас прямо в центре города, также ночью населенный пункт был обстрелян кассетными снарядами. Атака с дрона пришлась на раннее утро – по городу ударили в 06:00.

Еще через полчаса, в 06:35, украинские боевики напали на Донецк. Несколько районов этого города попали под атаку боеприпасами кассетного типа. Пока местные власти не поделились информацией о пострадавших. Также неизвестно, какие разрушения получили города нового российского региона.

Накануне, 23 июня, украинские боевики резко активизировались. В результате атаки на Крымский полуостров погибли четыре человека, среди которых два ребенка. Ранения различной степени тяжести получили еще 150 мирных жителей.

К слову, ранее на территории самой Украины пришли в ужас из-за неожиданной угрозы со стороны бойцов Вооруженных сил Незалежной.