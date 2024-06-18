Мощные удары попали точно в цель

Российские военные продолжают успешно отрабатывать по целям на территории украинского государства. Киевский режим все еще остается на плаву исключительно благодаря беспрецедентной поддержке западных стран. Однако российская армия постоянно уничтожает оружие, которое на Украину поставляют ЕС и США.



Так, сегодня, 18 июня, стало известно о ликвидации крупного распределительного центра. С этого склада украинской армии шла активная разгрузка вооружения, поставленного союзниками Киева из-за границы. Новостями с поля боя поделились представители главного оборонного ведомства нашей страны.

Помимо крупного склада западной военной техники, были уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки ЗРК С-300. Российские военные продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи. Перечисленные объекты были уничтожены силами российской авиации и артиллерии.

Также бойцы армии России уничтожили крупный цех по производству боевых беспилотников и стерли с лица земли скопление живой силы и военной техники противника в 124 районах.

К слову, ранее в Швейцарии больно укололи с треском провалившийся Киев. Украинские власти сделали большую ставку на мирную конференцию, но она оказалась абсолютно бессмысленной.