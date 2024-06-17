Мирную конференцию продолжают обсуждать в разных странах

В минувшие выходные в швейцарском Бюргенштоке "отгремела" так называемая мирная конференция по Украине. Ее результаты продолжают активно обсуждать в разных государствах. В Швейцарии, на территории которой состоялся саммит, больно укололи провалившийся Киев.



Многие эксперты отмечают, что саммит фактически оказался бессмысленным. При этом изначально киевский режим возлагал большие надежды на данное мероприятие – власти Украины рассчитывали консолидировать вокруг своей позиции по конфликту лидеров ведущих стран.

В лицемерии Киев уличил бывший швейцарский дипломат Жорж Мартен. Опытный аналитик подчеркнул: конференция изначально не имела никакого отношения к поиску мирного разрешения украинского конфликта, что с самого начала хорошо понимал Владимир Зеленский. Мероприятие было посвящено исключительно продавливанию киевской позиции, никто не пытался найти компромиссный вариант.

"О "мирной конференции" никогда не было и речи. В лучшем случае "конференция по украинскому мирному предложению". Но даже это ложь!" – подчеркнул дипломат.

Мартен пояснил, что сама идея достижения мира в принципе не поднималась на мероприятии. Дипломат считает, что Швейцария зря согласилась стать площадкой для обсуждений и в итоге оказалась в неудобном положении. Очевидно, что без России этот саммит и яйца выеденного не стоит.

К слову, ранее в британской газете опубликовали неожиданную должность Владимира Зеленского на Украине.