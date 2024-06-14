НАТО и Украина отреагировали на предложение Путина по миру

На Западе отказались прислушиваться к главе России

Предложение Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине нельзя назвать мирным, утверждает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, именно российская сторона должна выводить свои войска с территорий, а не украинская.

Ранее во время выступления в МИД президент России заявил, что ВСУ должны уйти с новых российских регионов для начала мирных переговоров. Также он указал, что Украине следует отказаться от своего перспективного членства в НАТО.

"Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно говорит о желании России достичь военных целей", – заявил Столтенберг.

Он полагает, что так Путин хотел бы добиться еще большей "оккупации" украинских территорий в будущем, поэтому в НАТО не видят причин прекращать поставлять вооружение ВСУ и оказывать всестороннюю помощь.

В офисе Зеленского утверждают, что российский президент не сделал реалистичных предложений по мирному урегулированию. По их словам, выступление Путина было попыткой перехватить инициативу в преддверии саммита в Женеве.

Ранее немецкий канцлер Шольц выразил мнение, что план главы России по украинскому конфликту не сработал. По его словам, Путин надеялся, что Запада не хватит на долго в оказании помощи Киеву.