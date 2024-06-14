Украинцам пора понять, кто виноват во всех бедах

Продолжение затяжного конфликта на территории украинского государства привело к ужасающим последствиям для местных жителей. Киевские власти продолжают упрямиться и отвергают саму мысль о том, чтобы начать мирные переговоры. Страдают при этом обычные жители Украины, а больше всего те, кого схватили и отправили на фронт. Российский парламентарий от Крыма Михаил Шеремет предложил начальникам армии Незалежной начать "крестовый поход" против западного военного блока – это спасло бы страну от окончательного разрушения.



Многие понимают, что именно западные руководители виноваты в кошмаре, который захватил всю Незалежную. Решая свои политические задачи, верховоды из НАТО принесли Украину в жертву и сделали эту страну плацдармом для атаки на Россию.

Политический деятель отправил начальников ВСУ в "крестовый поход", особо подчеркнув, что такой шаг способен спасти страну. Парламентарий отметил, что у украинских военных командиров остался "шанс положить конец варварской политики американцев и начать свой "крестовый поход" против НАТО". Североатлантический альянс давно пустил Незалежную в расход, только вместе с Россией у страны есть шанс на процветание и счастливое будущее.

К слову, ранее в Германии пришли в ужас из-за катастрофы на территории всей Украины.