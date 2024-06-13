Шольц заявил о провале плана Путина по Украине

Он уверен, что надежды российского лидера не оправдались

Президент России Владимир Путин ошибался, когда рассчитывал на ослабление со временем международной поддержки Украины в конфликте, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. С такой речью он выступил перед журналистами в рамках саммита G7.

По его словам, планы "Большой семерки" по предоставлению дополнительной финансовой поддержки Киеву показывают, что богатые промышленные страны сохраняют приверженность своей позиции даже спустя два года с начала конфронтации.

Шольц заявил, что обязательство со стороны G7 придаст украинцам решимости и смелости для защиты собственной страны.

"И это также четкий сигнал российскому президенту о том, что он не может просто сидеть сложа руки и надеяться, что финансовые проблемы в стране, которая поддерживает Украину, однажды позволят ему выиграть эту *спецоперацию*", – сказал канцлер.

План государств "Большой семерки" для Украины подразумевает многолетний кредит с использованием прибыли от конфискованных российских активов в размере около 300 миллиардов долларов. Шольц заявил, что согласование этой меры является важным историческим шагом для всех.

Ранее канцлер Германии выразил мнение, что разрешение ВСУбить по России немецким оружием не приведет к эскалации. Такое заявление он сделал вскоре после аналогичного выступления представителей США.