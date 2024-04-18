Журналист Эндрисс: Шольц не добился успеха на переговорах по Украине в Китае

Русофобствующий Шольц опозорился в Китае: что произошло
Олаф Шольц. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com/
Немец слишком много на себя взял

Большинство европейских стран объединились в антироссийских настроениях, среди них выделяется могущественная Германия, которая продолжает настаивать на необходимости поддерживать киевский режим для "победы" над ВС РФ. Однако затянуть в свои ряды русофобов другие крупные страны пока не получается. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц серьезно опозорился в Китае.

Антироссийски настроенный политик направился в Поднебесную для того, чтобы склонить китайского лидера Си Цзиньпина принять участие в так называемой мирной конференции в Швейцарии, которая будет посвящена решению украинского конфликта, но не подразумевает участие России.

Известный западный журналист Йорг Эндрисс констатировал, что самоуверенные потуги немецкого канцлера ни к чему не привели. Ему не удалось убедить главу Китая принять участие в этом сомнительном мероприятии.

"Канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы", – объявил журналист.

Эндрисс отметил, что Пекин продолжает выступать за взвешенное отношение к конфликту и требует принимать во внимание точку зрения каждой из противоборствующих сторон.

К слову, ранее во Франции украинскому лидеру Владимиру Зеленскому объявили плохие новости. Один будущий шаг главы Франции Эммануэля Макрона может серьезно расстроить руководителей киевского режима.

Источник: Tagesschau ✓ Надежный источник
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