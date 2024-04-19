Прогноз для Киева не утешителен

Западные страны долгое время рассчитывали использовать киевский режим в качестве марионетки для противостояния с Россией. В Украину вкачали огромные объемы сил и средств, однако провалы Вооруженных сил Незалежной говорят о том, что добиться цели и сломить Россию украинскими руками оказалось невозможно. Теперь уже и в ЦРУ заговорили о приближающемся поражении Украины.



С определенным и весьма точным прогнозом по поводу разгрома киевского режима выступил директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс. Высокопоставленный американец допускает, что Киев будет повержен уже в течение 6-8 месяцев.

"Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024", – объявил главный разведчик Соединенных Штатов Америки.

Бернс добавил, что речь идет либо о полной капитуляции киевского режима, либо о ситуации, при которой глава нашей страны Владимир Путин получит возможность открыто диктовать условия мирного соглашения.

Такие доводы глава ЦРУ использовал для того, чтобы склонить конгрессменов предоставить очередной многомиллиардный транш для Киева.

К слову, ранее во Франции озвучили плохие новости для Украины. В некоторых странах Европы еще помнят о давних заслугах России.